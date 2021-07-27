В Москве установят более 750 указателей с информацией о героях войны

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
В Москве в этом году установят более 750 умных указателей с QR-кодами, которые расскажут о героях Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.
"При наведении на них камеры смартфона откроется страница с фото, биографией, описанием военных подвигов более 100 героев ВОВ, кратчайшим маршрутом к домам, где они проживали, и к более 20 памятных мест", – говорится в сообщении.
Как уточнили в комплексе, в прошлом году после запуска пилотного проекта было установлено 19 умных указателей к Музею Победы на Поклонной горе, а также к домам, в которых проживали маршалы-полководцы.
Ранее Сергей Собянин поручил установить мемориальные доски пяти героям Великой Отечественной войны. Доски установят героям Советского Союза Николаю Челнокову, Евгению Пепеляеву, Федору Акулишнину, Владимиру Касатонову, Ивану Злыденному. Они должны появиться до 31 декабря 2021 года.
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