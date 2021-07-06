Собянин поручил установить мемориальные доски пяти героям ВОВ

Генерал-майор авиации Николай Челноков. Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поручил установить мемориальные доски пяти героям Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства города.

Доски установят героям Советского Союза Николаю Челнокову, Евгению Пепеляеву, Федору Акулишнину, Владимиру Касатонову, Ивану Злыденному. Они должны появиться до 31 декабря 2021 года.

В память о генерал-майоре авиации Челнокове установят доску на улице Новопесчаной, доме 19, корпусе 3. О летчике Пепеляеве – на Зеленом проспекте, доме 66, корпусе 1.

В память об участнике Великой Отечественной войны военном инженере Федоре Акулишнине доску установят на улице Маршала Бирюзова, доме 8, корпусе. 1. Об адмирале флота Владимире Касатонове доска появится в переулке Сивцев Вражек, доме 31/13.

На Ленинградском проспекте, доме 90, установят мемориальную доску в память о летчике Иване Злыденном.

Ранее в Москве установили мемориальную доску Юрию Лужкову. Табличка выполнена в темно-коричневом цвете. Рядом с портретом изображена карта Москвы, а в правом нижнем углу нанесено изображение пчелы. Авторами мемориальной доски стали член-корреспондент Российской академии художеств Игорь Бурганов и заслуженный архитектор России Игорь Воскресенский.

Кроме того, мемориальную доску народному артисту СССР Владимиру Этушу открыли на фасаде дома 2/9 в Гранатном переулке в Москве, где артист прожил более 40 лет.