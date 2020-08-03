Собянин поздравил выпускников с успешной сдачей ЕГЭ

11:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил выпускников столичных школ с выдающимися результатами единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом градоначальник написал на персональной странице во "ВКонтакте".
Собянин отметил выпускника Бауманской инженерной школы № 1580, набравшего 400 баллов за ЕГЭ.
"400 баллов за ЕГЭ! Дмитрий Савичев из Бауманской инженерной школы № 1580 показал просто выдающийся результат", – написал мэр.
Собянин отметил, что еще один ученик этого образовательного учреждения, Юрий Петряев, набрал 397 баллов. Такого же результата добился выпускница школы № 1568 Вера Цуркис.
"Ребята, поздравляю вас и наставников! Представляю, сколько труда и таланта вы вложили в учебу", – отметил мэр Москвы.
По словам Собянина, несмотря на дистанционное обучение в последние месяцы перед экзаменом, москвичи успешно сдали ЕГЭ. Сразу 563 выпускника набрали на итоговой аттестации более 370 баллов.
Ранее сообщалось, что 400 баллов за четыре экзамена удалось набрать школьнику из Костромы. Наивысших результатов он добился на ЕГЭ по информатике, русскому языку, профильной математике и физике.
Как заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, единый государственный экзамен в 2020 году прошел максимально объективно. Глава ведомства напомнил, что аттестация проводилась только для тех выпускников, которым результаты ЕГЭ были необходимы для поступления в вузы – таких набралось около 714 тысяч человек.
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