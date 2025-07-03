Собянин открыл выставку о великом князе Сергее Александровиче в Музее Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Музее Москвы открылась выставка "Августейший хозяин Москвы", посвященная великому князю Сергею Александровичу. В церемонии открытия принял участие Сергей Собянин.

Выставку удалось создать благодаря председателю наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анны Громовой.

"Она с такой душой и пиететом относится к истории города, к истории Романовых Сергея Александровича, Елизаветы Федоровны. И нынешняя выставка в Музее Москвы, конечно, не может не привлекать внимания и не трогать сердца москвичей", – сказал мэр Москвы.

Экспозиция рассказывает о первом и единственном представителе императорского дома Романовых, который был генерал-губернатором Москвы с 1891 по 1905 год.

"Я бы назвал его революционным периодом, потому что именно при нем был дан такой толчок развитию Москвы, когда она из такого провинциального, мягко говоря, не очень комфортного и чистого города начала превращаться в один из лучших европейских городов", – отметил Собянин.

Князь, по словам Собянина, внес большой вклад в развитие всех сфер жизни города. Например, при нем запустили первую городскую электростанцию и линию электрического трамвая, начали постройку Малого кольца Московской железной дороги, которое в наше время стало МЦК.

Такие проекты создавались в условиях, когда смертность в Москве кратно уменьшилась, а рождаемость, наоборот, выросла. В это же время численность горожан в те годы увеличилась в 1,5 раза.

"В этот период были реализованы проекты, которыми и сегодня Москва живет", – напомнил мэр.

Также важна была деятельность супруги князя Елизаветы. Она была известна своей социальной поддержкой. По словам Собянина, все деяния Романовых впечатляют и достойны памяти поколений.

Громова добавила, что в выставке приняли участие 36 ведущих музеев, архивов, библиотек, а также частные коллекционеры. По ее словам, подобные проекты были бы невозможны, если в столице не было бы так безопасно и комфортно, как есть сейчас.

"А для этого трудитесь вы на протяжении многих лет, трудится огромное количество людей, прекрасно организованных, которые действительно создают вот эту особую обстановку в городе, которая позволяет людям и трудиться, и отдыхать, и реализовывать любые свои мечты", – добавила Громова.

По данным материалов пресс-службы мэра и правительства Москвы, экспозиция в Музее Москвы на Зубовском бульваре посвящена 120-летию памяти великого князя. Гости смогут увидеть здесь свыше 500 различных артефактов – документов, фотографий и предметов, посвященных жизни и деяниям князя.

Это не только книги из его библиотеки, письма, фото, портреты и прочие личные вещи, но и также различные награды, редкие архивные документы, переписка с членами семьи и государственными деятелями, военная форма, модели оружия и многое другое.

Кроме того, горожане и гости столицы смогут увидеть воссозданный фрагмент обстановки гостиной князя в генерал-губернаторском доме на Тверской улице, где княжеская чета жила с 1892 года. В кинозале покажут документальный фильм о Сергее Александровиче и об истории Чудова монастыря, где и упокоился князь. Также гостей ждут лекции, обзорные и авторские экскурсии. Посетить экспозицию можно до 21 сентября этого года.

Ранее киностудия имени М. Горького открыла культурное пространство с экскурсиями. Ежедневно все желающие могут узнать больше о кино, истории студии, рассказывают о жизни и творчестве режиссеров и актеров. Также посетители увидят в экспозиции предметы из кинолент "Гостья из будущего", "Королевство кривых зеркал", "Морозко", "Семнадцать мгновений весны" и других.

