Сергей Собянин утвердил единовременные выплаты московским призерам спартакиады

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные победители и призеры II Всероссийской спартакиады между субъектами РФ по зимним видам спорта 2024 года получат единовременные поощрительные выплаты. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Соревнования прошли с 9 по 18 февраля на территории Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, а также Красноярского и Краснодарского края. В них приняли участие две тысячи спортсменов, которые разыграли 107 комплектов наград в 14 олимпийских зимних видах спорта.

Сборная Москвы стала первой в командном зачете. Согласно постановлению, выплаты получат 55 спортсменов, которые завоевали 76 медалей в 11 видах спорта. В их число вошли Александра Саютина и Елизавета Агафошина, которые занимаются конькобежным спортом.

Две золотые и одну серебряную медаль получил Михаил Назаров (прыжки с трамплина), по две золотые медали забрали бобслеисты Алина Тарарыченкова и Владислав Семенов. Кроме того, по две золотые награды завоевали Андрей Богданов и Юрий Прохоров (санный спорт).

Участники спартакиады, которые стали чемпионами, получат 350 тысяч рублей. Серебряным призерам выдадут 175 тысяч, а бронзовым – 100 тысяч рублей.

Также вознаграждение предполагается и для 36 тренеров. Они получат выплаты в размере 50% от выше приведенных сумм.

Собянин ранее анонсировал День Московского спорта в "Лужниках". Он пройдет 6 июля. Для гостей подготовили соревнования, показательные выступления спортсменов, мастер-классы и открытые тренировки.

