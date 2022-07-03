Собянин поздравил с 10-летием столичную "Систему 112"

13:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин поздравил с 10-летием московскую "Систему 112".
"Спасибо всем, кто работает в "Системе 112". Вы настоящие профи!", – написал мэр в своем телеграм-канале.
По словам градоначальника, именно по этому номеру поступают все сигналы о ЧП. При этом к "Системе 112" подключены больше 230 служб города. Среди них – пожарные, аварийные бригады, спасатели, врачи, операторы связи.
Диспетчеры могут данной службы могут принимать звонки на 18 языках, а благодаря сильной команде и автоматизации действий сильно сократилось время приема и обработки сигналов. Так, на опрос гражданина уходит около минуты, на отправку данных службам – всего 30 секунд.
Ранее Собянин допустил увеличение числа операторов скорой помощи в Москве. Мэр подчеркнул, что автопарк скорой помощи также пополнят, соответствующий контракт уже закончен.
До этого также сообщалось, что Единый диспетчерский центр Москвы принял более 40,5 миллиона звонков за шесть лет. В ЕДЦ можно обратиться по телефону, с помощью сервиса на портале mos.ru, платформы "Электронный дом".
Чаще всего жители жаловались на неисправность освещения, лифтов, задавали вопросы по очистке мусоропровода, работе отопительных приборов и системе водоснабжения.
Московской "Системе 112" исполнилось 10 лет
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