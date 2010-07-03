В Москве не будет штрафов за отказ от раздельного сбора мусора

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Штрафов для жителей Москвы, которые откажутся разделять мусор, не будет. Такое заявление сделал Сергей Собянин в интервью телеканалу Москва 24.

По мнению мэра, москвичи никогда не будут готовы к раздельному сбору мусора, если их "не подтолкнуть". Как пояснил Собянин, "у 60% домов есть мусоропроводы и не всякий согласится спускаться и нести в котомочке мусор". "Никаких санкций, штрафов не предполагается – это вопрос сознательности", – подчеркнул мэр.

18 июня столичные власти приняли решение досрочно перейти к раздельному сбору мусора. Не позднее 31 декабря 2019 года в городе планируют создать условия для раздельного сбора отходов в формате: вторичное сырье (пластик, стекло, бумага, картон, металл (алюминиевые банки), а также иные виды отходов. Систему раздельного мусора внедрят и в социальных учреждениях.

Как уточнил глава столичного департамента ЖКХ Александр Соловьев, переход к системе раздельного сбора отходов будет происходить в несколько этапов. Первый из них начнется 1 января 2020 года.

