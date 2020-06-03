Собянин осмотрел ход работы химчистки в Марьиной Роще

16:14
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин осмотрел ход работы открывшейся прачечной в столичном районе Марьина Роща. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Мэр отметил, что возобновление работы химчисток, прачечных и непродовольственных магазинов является одним из элементов возвращения к нормальной жизни.
"Мы продолжим один день за другим открывать все сектора экономики города, чтобы войти в нормальное русло. Нам всем этого хочется, просто есть определенные предосторожности, риски, что если мы резко это сделаем, то это приведет к тяжелым последствиям, чтобы обратно уже не возвращаться", – сказал градоначальник.
В разговоре с директором химчистки Собянин отметил высокие меры безопасности, предпринятые предприятием, а также выразил надежду, что поток клиентов восстановится в ближайшее время.
С 1 июня работу в Москве возобновили 47 тысяч непродовольственных магазинов, в которых работают 236 тысяч человек, 9 тысяч предприятий бытовых услуг с 37 тысячами сотрудников. Помимо этого, с 5 июня заработают ярмарки выходного дня, на которых будут работать 4 тысячи человек.
В мае в Москве заработал сервис по автоматическому подбору федеральных и городских мер поддержки для бизнеса и граждан. Сервис, который объединяет около 70 различных мер, запустил центр поддержки экономики столицы.
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