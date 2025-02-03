Собянин подписал закон об увеличении штрафов за неочищенные от снега крыши

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сергей Собянин подписал закон, увеличивающий для юридических лиц штрафы за неочищенные от снега и льда крыши нежилых зданий. Соответствующий документ был опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Теперь в таких случаях юрлица будут обязаны заплатить не 200, а 500 тысяч рублей.

В пояснительной записке, которая прилагается к документу, указано, что в 2024 году власти столицы зафиксировали значительный рост числа подобных нарушений со стороны юрлиц. По этой причине в целях более эффективной борьбы с данными правонарушениями и было решено увеличить размер административного штрафа.

Ранее Собянин подписал постановление об оказании помощи в реализации проектов столичных победителей конкурсов Российского научного фонда. Грант направлен на проведение фундаментальных и поисковых исследований.

Средства отправят на поддержку проектов, которые победили в конкурсах фонда в 2024 году. Также грант получат победители 2025 года. Их определят в марте.

