Сергей Собянин и Валерий Фальков стали лауреатами премии Юрист года"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков стали лауреатами премии "Юрист года", сообщает ТАСС.

Собянина наградили в номинации "За защиту социальных и трудовых прав граждан", Фалькова – в номинации "Правовое просвещение". Церемония проходит в Колонном зале Дома союзов.

По словам мэра, это большая честь для него. Он подчеркнул, что юридическое образование помогало и помогает во всех этапах его работы.

"Для меня огромная честь получить такую награду. Сегодня в этом зале собрались люди, которые посвятили всю свою жизнь юридической стезе на благо страны, на благо народа, вы делаете это с огромным профессиональным успехом, душой. И, мне, конечно, очень сильно приятно быть в этом зале", – сказал Собянин.

Премию "Юрист года" вручают тем, кто внес значительный вклад в формирование правового государства, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан, а также в развитие российской юридической науки.

Ранее Собянин сообщил, что проект "Москва – город кино" получил Российскую национальную премию в сфере креативных индустрий. Проект получил высшую награду для тех, кто вносит вклад в развитие кредитивного сектора экономики. Помимо этого, Собянин напомнил, что в 2021 году Москва получила награду как самый креативный регион года, а в 2022 году – победила в номинации "Событие года".

Москва получила национальную премию в сфере креативных индустрий