Собянин утвердил проект реконструкции газопровода на проспекте Мира

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные власти приняли решение о реконструкции газопровода среднего давления на проспекте Мира, план работ утвердил Сергей Собянин. Соответствующее постановление опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.

"Утвердить проект планировки территории линейного объекта – реконструкции газопровода среднего давления по адресу: проспект Мира, владение 211", – указано в документе.

Отмечается, что территория площадью 5,32 гектара, подлежащая реконструкции, расположена в Ярославском районе, Свиблове и Ростокине.

Ранее Собянин утвердил проект работ по реконструкции дорог у станции метро "Речной вокзал". В частности, специалисты обустроят пешеходные дорожки и дополнительные тротуары на прилегающих улицах, а также проведут благоустройство территорий.