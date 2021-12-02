Собянин утвердил проект реконструкции газопровода на проспекте Мира

08:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Столичные власти приняли решение о реконструкции газопровода среднего давления на проспекте Мира, план работ утвердил Сергей Собянин. Соответствующее постановление опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.
"Утвердить проект планировки территории линейного объекта – реконструкции газопровода среднего давления по адресу: проспект Мира, владение 211", – указано в документе.
Отмечается, что территория площадью 5,32 гектара, подлежащая реконструкции, расположена в Ярославском районе, Свиблове и Ростокине.
Ранее Собянин утвердил проект работ по реконструкции дорог у станции метро "Речной вокзал". В частности, специалисты обустроят пешеходные дорожки и дополнительные тротуары на прилегающих улицах, а также проведут благоустройство территорий.
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