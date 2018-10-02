02 октября 2018, 15:11

Мэр Москвы

Деревья на площади у станции метро "Улица 1905 года" высадят в ноябре

Фото: stroi.mos.ru

В ноябре на площади перед южным входом на станцию метро "Улица 1905 года" высадят деревья. Об этом Сергей Собянин написал в Twitter.

Градоначальник опубликовал видео, напомнив, какой была площадь у станции метро до работ по благоустройству.

"Пешеходы едва пробирались между пивными палатками и самостроем. Именно с этого места мы начали приводить Москву в порядок", – отметил мэр. Теперь, по словам Собянина, на площади простор, хорошее освещение и зелень.


Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что на площади у станции метро появится зеленый амфитеатр из многоуровневых террас с деревьями, кустарниками и цветниками. На южной стороне площади установят лавочки.

"Москва в цифрах": площадь у метро "Улица 1905 года"

