Деревья на площади у станции метро "Улица 1905 года" высадят в ноябре

В ноябре на площади перед южным входом на станцию метро "Улица 1905 года" высадят деревья. Об этом Сергей Собянин написал в Twitter.

Градоначальник опубликовал видео, напомнив, какой была площадь у станции метро до работ по благоустройству.

"Пешеходы едва пробирались между пивными палатками и самостроем. Именно с этого места мы начали приводить Москву в порядок", – отметил мэр. Теперь, по словам Собянина, на площади простор, хорошее освещение и зелень.

Страшно вспомнить, какой была площадь у станции #мосметро "Улица 1905 года". Пешеходы едва пробирались между пивными палатками и самостроем. Именно с этого места мы начали приводить Москву в порядок. Теперь здесь простор, хорошее освещение, зелень. В ноябре еще высадим деревья. pic.twitter.com/10Pi4Myoep — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 2 октября 2018 г.



Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что на площади у станции метро появится зеленый амфитеатр из многоуровневых террас с деревьями, кустарниками и цветниками. На южной стороне площади установят лавочки.