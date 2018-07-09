Зеленые островки и амфитеатр. Как изменится площадь у метро "Улица 1905 года"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Зеленые островки с цветущими деревьями появятся на площади у метро "Улица 1905 года", сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, их расположат так, чтобы не создавать помех для прохода к метро.

Заммэра отметил, что после завершения работ по благоустройству площадь станет комфортным общественным пространством, предназначенным как для прохода к подземке, так и для отдыха. Он уточнил, что здесь появится зеленый амфитеатр из многоуровневых террас, на которых высадят деревья, кустарники и разобьют цветники, а со стороны улицы 1905 года появится "Зеленый экран", который защитит прохожих от пыли и шума.

Работы по благоустройству площади у метро "Улица 1905 года" планируется завершить до конца этого лета. Бирюков подчеркнул, что в рамках инженерной подготовки территории здесь уже заменили водопроводные сети и отремонтировали газовые. Также завершается устройство кабельной канализации, куда уберут порядка 9,5 тысячи метров воздушных проводов.

Сегодня выполнено более 70% работ по прокладке траншей, что обеспечит безопасность и надежность использования кабельных линий, а также очистит небо над улицами. Также начато мощение территории гранитной плиткой и устройство газонов.

Помимо прочего, проект предусматривает и ремонт водостока с устройством 12 водосточных колодцев и 80 решеток. Освещать обновленную территорию будет порядка 70 энергосберегающих фонарей.

Ранее сообщалось, что более 230 тысяч подписных кашпо с десятками сортов ампельных культур подготовили для высадки на улицах Москвы. Ассортимент цветов подобран так, чтобы в наибольшей мере удовлетворить потребности города.

Используются не только различные сорта ампельных петуний, но и такие культуры, как пеларгония плющелистая, ипомея, вербена, бегония клубневая. Причем отбирают сорта наиболее устойчивые к климатическим условиям.