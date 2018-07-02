Утвержден дизайн станции "Рубцовская" Большой кольцевой линии метро

Утвержден дизайн строящейся станции "Рубцовская" Большой кольцевой линии метро, сообщил в своем Twitter Сергей Собянин.

"Вход в наземный вестибюль будет полностью прозрачным, а фасад покроем перфорированными панелями для иллюзии трехмерного пространства. Стены будут из стекла, а пол из гранита", – рассказал глава города.

Утвердили дизайн станции "Рубцовская", которая строится на Большой кольцевой линии #мосметро. Вход в наземный вестибюль будет полностью прозрачным, а фасад покроем перфорированными панелями для иллюзии трехмерного пространства. Стены будут из стекла, а пол из гранита. pic.twitter.com/XOi6VpadgJ — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 2 июля 2018 г.



Большая кольцевая линия метро будет построена к 2022 году. Уже запущен первый участок, а общая протяженность кольца составит около 67 километров. На линии разместится 31 станция.

Уже определен дизайн станции "Нагатинский затон". Она станет своеобразным подводным музеем рыб. Такая тематика выбрана не случайно, проектировщики выяснили, что в Нагатинском затоне водится более 12 видов рыб. Некоторые из них украсят стены новой станции.