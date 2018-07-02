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Мэр Москвы

2 июля, 19:28

Утвержден дизайн станции "Рубцовская" Большой кольцевой линии метро

мэр Москвы Сергей Собянин строительство метро

Фото: twitter.com/MosSobyanin

Утвержден дизайн строящейся станции "Рубцовская" Большой кольцевой линии метро, сообщил в своем Twitter Сергей Собянин.

"Вход в наземный вестибюль будет полностью прозрачным, а фасад покроем перфорированными панелями для иллюзии трехмерного пространства. Стены будут из стекла, а пол из гранита", – рассказал глава города.


Большая кольцевая линия метро будет построена к 2022 году. Уже запущен первый участок, а общая протяженность кольца составит около 67 километров. На линии разместится 31 станция.

Уже определен дизайн станции "Нагатинский затон". Она станет своеобразным подводным музеем рыб. Такая тематика выбрана не случайно, проектировщики выяснили, что в Нагатинском затоне водится более 12 видов рыб. Некоторые из них украсят стены новой станции.

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