Опыт зарубежных стран в борьбе с COVID-19 бесценен для РФ – Собянин

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В Москве учитывают опыт зарубежных государств в борьбе с коронавирусом при разработке мер, направленных на сдерживание распространения инфекции в России. С таким заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Опыт зарубежных стран вообще для нас бесценен, потому что многие из них уже прошли пиковые значения, прошли режим карантина, многие находятся в стадии выхода из кризиса, и позади такая трагедия у многих", – отметил он в эфире телеканала "Россия 1".

Глава города отметил, что в первую очередь Россией был учтен опыт Китая, где в разгар эпидемии заболевших людей начали изолировать и стали отслеживать их контакты.

По словам мэра, в Европе очагов распространения коронавируса было больше, в связи с чем в Москву постоянно прибывали люди, которые могли переносить инфекцию.

Градоначальник назвал пандемию COVID-19 национальной трагедией, поскольку по всему миру фиксируются тысячи летальных случаев, десятки тысяч переболевших в тяжелой форме.

"И для нас, конечно, важно, как работала там система здравоохранения, какие меры предпринимались, что сработало, а что не сработало и какая там ситуация сегодня. Если бы мы ничего этого не видели, я думаю, что мы бы адекватных мер тоже не смогли предпринять", – добавил мэр.

При этом Собянин подчеркнул, что лучше учиться на чужом опыте, чем на своем.

Ранее мэр Москвы заявлял о европейском сценарии ситуации с COVID-19 в РФ. Он отмечал, что при нынешнем развитии ситуации китайский вариант развития пандемии в России невозможен. Собянин заверил, что в настоящее время в стране уже начали работать по европейскому варианту, когда пандемия внутри страны.

Согласно последним данным, в России подтвердили 9 623 случая заражения COVID-19. Больше всего зараженных в Москве – 5 358. Такое число выявленных заболевших обусловлено увеличением числа тестирований в Москве.