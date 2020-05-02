Опыт зарубежных стран в борьбе с COVID-19 бесценен для РФ – Собянин

18:00
Фото: AP/Mauro Scrobogna/LaPresse
В Москве учитывают опыт зарубежных государств в борьбе с коронавирусом при разработке мер, направленных на сдерживание распространения инфекции в России. С таким заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Опыт зарубежных стран вообще для нас бесценен, потому что многие из них уже прошли пиковые значения, прошли режим карантина, многие находятся в стадии выхода из кризиса, и позади такая трагедия у многих", – отметил он в эфире телеканала "Россия 1".
Глава города отметил, что в первую очередь Россией был учтен опыт Китая, где в разгар эпидемии заболевших людей начали изолировать и стали отслеживать их контакты.
По словам мэра, в Европе очагов распространения коронавируса было больше, в связи с чем в Москву постоянно прибывали люди, которые могли переносить инфекцию.
Градоначальник назвал пандемию COVID-19 национальной трагедией, поскольку по всему миру фиксируются тысячи летальных случаев, десятки тысяч переболевших в тяжелой форме.
"И для нас, конечно, важно, как работала там система здравоохранения, какие меры предпринимались, что сработало, а что не сработало и какая там ситуация сегодня. Если бы мы ничего этого не видели, я думаю, что мы бы адекватных мер тоже не смогли предпринять", – добавил мэр.
При этом Собянин подчеркнул, что лучше учиться на чужом опыте, чем на своем.
Ранее мэр Москвы заявлял о европейском сценарии ситуации с COVID-19 в РФ. Он отмечал, что при нынешнем развитии ситуации китайский вариант развития пандемии в России невозможен. Собянин заверил, что в настоящее время в стране уже начали работать по европейскому варианту, когда пандемия внутри страны.
Согласно последним данным, в России подтвердили 9 623 случая заражения COVID-19. Больше всего зараженных в Москве – 5 358. Такое число выявленных заболевших обусловлено увеличением числа тестирований в Москве.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: