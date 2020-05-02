Собянин заявил о европейском сценарии ситуации с COVID-19 в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России развивается по сценарию Европы, а не Китая.

"За последние месяца полтора приехало из-за границы в Россию больше миллиона человек, причем из них москвичей было где-то 120 тысяч. И из этого миллиона половина практически проехала через Москву и поехала дальше в регион", – рассказал градоначальник в эфире телеканала "Россия 1".

Мэр отметил, что при таком развитии ситуации китайский вариант развития пандемии в России невозможен. Собянин заверил, что в настоящее время в стране уже начали работать по европейскому варианту, когда пандемия внутри страны.

Ранее Сергей Собянин рассказал о том, что Москва резко увеличила тестирование на коронавирус. Мэр отметил, что согласно скрининговым исследованиям различных групп населения, реальное количество заразившихся COVID-19 составляет около 2% от общего количества жителей столицы.

Согласно последним данным, в России подтвердили 9 623 случая заражения COVID-19. Больше всего зараженных в Москве – 5 358. Такое число выявленных заболевших обусловлено именно увеличением числа тестирований.