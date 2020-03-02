Собянин предложил москвичам поддержать столицу на премии World Travel Awards 2020

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин предложил москвичам проголосовать за столицу на премии World Travel Awards 2020. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети "ВКонтакте".

Отмечается, что старт голосования в рамках европейского этапа премии был дан 2 марта. Москва фигурирует в нескольких номинациях, в частности как лучшее направление для путешествий, изучения культурного наследия, фестивального и событийного туризма.

"В прошлом году Москва впервые стала лауреатом этой престижной премии как лучший туристический город мира. Мы обошли Лондон, Лиссабон, Париж, Нью-Йорк. Туризм постепенно становится одной из ведущих отраслей экономики столицы. С каждой номинацией, каждой премией все больше людей в мире начинают рассматривать Москву как место для отдыха", – отметил мэр.

World Travel Awards вручается с 1993 года. Победителями становятся лучшие отели, авиалинии, туроператоры, города, курорты, достопримечательности. В голосовании также принимают участие туристы и специалисты туристической индустрии.

Ранее сообщалось, что столица России примет участие в восьми международных туристических выставках – WTM Latin America в Бразилии, ITB Berlin в Германии, ITB India в Индии, Fitur в Испании, ITB China в Китае, ITB Asia в Сингапуре и IFTM Top Resa во Франции, а также в международной выставке MITT в Москве.