Собянин сообщил о продолжении замены устаревших остановочных павильонов в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Замена устаревших остановок наземного транспорта продолжится в 2025 году. Это позволит сделать ожидание транспорта более комфортным и безопасным для многих москвичей, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что остановочные павильоны обновляются в столице с 2015 года. При этом в 2024 году было установлено свыше 2,7 тысячи современных конструкций. В новом году планируется установить еще около 1,5 тысячи.

Новые остановки производятся из прочных и износостойких материалов. Так, каркас создают из алюминия и нержавеющей стали, а для скамейки применяются негорючие материалы. При этом стекла павильонов производятся из прочного триплекса, который не разбивается на осколки в случае повреждения.

Вместе с тем все новые павильоны оснащают крышей увеличенной площади и информационными лайтбоксами. Также на остановках предусматривают видеонаблюдение и освещение, оформляя все павильоны города в едином стиле.

Между тем 1 февраля новые остановки наземного транспорта появились в 11 районах Москвы. Также были скорректированы некоторые маршруты. Транспорт стал подъезжать ближе к жилым домам, социальным объектам и станциям рельсового каркаса, а в Новых Ватутинках в ТиНАО был продлен экспресс-маршрут.