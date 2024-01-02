Собянин назвал инновационный кластер "Ломоносов" открытием 2023 года

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Инновационный кластер "Ломоносов", который является флагманским проектом новой технологической долины МГУ, стал открытием года. Он объединил лучших инноваторов Москвы, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



"Статус резидента и поддержку от города уже получили 60 компаний. Все они занимаются разработками в приоритетных областях – биомедицине, квантовых коммуникациях, робототехнике, IT и микроэлектронике", – отметил мэр.

В кластере располагается лаборатория медицинской компании, основанной выпускниками университета. Их ключевой разработкой является уникальная линейка ДНК-тестов. Также они планируют исследовать новые зависимости между мутациями и заболеваниями.

Другие выпускники МГУ сформировали компанию по производству экзоскелетов. В кластере они работают над проектом центра амбулаторной реабилитации.



Как подчеркнул Собянин, еще одно предприятие занимается проектом по производству электродвигателей и систем управления. Другой резидент создает городского помощника на электротяге, которого зовут "Пиксель". Ожидается, что он начнет убирать снег, подметать и поливать территорию столицы.



"Ломоносов" создает все условия для работы высокотехнологичных компаний. Благодаря кластеру стартапы, научные коллективы и резиденты получают комплексную поддержку для доработки своих продуктов и их вывода на рынок", – добавил мэр.

Кластер "Ломоносов" открыли Владимир Путин и Сергей Собянин 25 января прошлого года. Для студентов, аспирантов и молодых ученых здесь организованы пространства коворкингов с возможностью участия в акселерационных программах для развития технологичных проектов. Комплекс включает в себя как лабораторные помещения, так и выставочные пространства с конференц-залами.

По словам Собянина, основная концепция кластера "Ломоносов" заключается в движении проектов от стадии "идея" до успешной технологической компании.

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