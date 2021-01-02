Собянин рассказал о праздничном убранстве московских улиц и площадей

13:34
Фото: sobyanin.ru
Улицы Москвы к новогодним торжествам украсили 4 тысячи больших и малых световых конструкций, рассказал Сергей Собянин на своем персональном сайте.
"Больших фестивалей в этом году не было. Но всех, кто в эти праздничные дни выходит погулять по вечерней Москве, город встречает океаном тепла и света: 4 тысячи больших и малых световых конструкций создают праздничное настроение. Среди них так любимые москвичами световые тоннели, навесы из гирлянд и световые арки, которые по традиции украшают Тверскую, Пушкинскую, площадь Революции, Камергерский, Газетный переулок и Новопушкинский сквер", – отметил столичный мэр.
Также он уточнил, что на Поклонной горе вновь сияет 20-метровый "Новогодний шар" из 176 тысяч светодиодов, а у Триумфальной арки на Кутузовском проспекте гостей встречают Дед Мороз и Снегурочка. В парке у Ростокинского акведука москвичи могут увидеть медвежонка Умку в компании мамы и других медведей, а также был украшен отреставрированный Северный речной вокзал.
"И, конечно, какой же праздник без новогодних елок. Самая красивая "Елка-шатер" по традиции украшает Лубянскую площадь. С Новым годом, друзья!", – написал Собянин.
Праздничную подсветку на столичных улицах в преддверии Нового года включили в середине декабря. Помимо гирлянд, в Москве разместили светящиеся фигуры – белых медведей, кареты и другие сказочные атрибуты. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отметил, что в этом году в городе не было приобретено ни одной новой инсталляции, а используются украшения, купленные ранее.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: