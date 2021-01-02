Собянин рассказал о праздничном убранстве московских улиц и площадей

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Улицы Москвы к новогодним торжествам украсили 4 тысячи больших и малых световых конструкций, рассказал Сергей Собянин на своем персональном сайте.

"Больших фестивалей в этом году не было. Но всех, кто в эти праздничные дни выходит погулять по вечерней Москве, город встречает океаном тепла и света: 4 тысячи больших и малых световых конструкций создают праздничное настроение. Среди них так любимые москвичами световые тоннели, навесы из гирлянд и световые арки, которые по традиции украшают Тверскую, Пушкинскую, площадь Революции, Камергерский, Газетный переулок и Новопушкинский сквер", – отметил столичный мэр.

Также он уточнил, что на Поклонной горе вновь сияет 20-метровый "Новогодний шар" из 176 тысяч светодиодов, а у Триумфальной арки на Кутузовском проспекте гостей встречают Дед Мороз и Снегурочка. В парке у Ростокинского акведука москвичи могут увидеть медвежонка Умку в компании мамы и других медведей, а также был украшен отреставрированный Северный речной вокзал.

"И, конечно, какой же праздник без новогодних елок. Самая красивая "Елка-шатер" по традиции украшает Лубянскую площадь. С Новым годом, друзья!", – написал Собянин.

Праздничную подсветку на столичных улицах в преддверии Нового года включили в середине декабря. Помимо гирлянд, в Москве разместили светящиеся фигуры – белых медведей, кареты и другие сказочные атрибуты. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отметил, что в этом году в городе не было приобретено ни одной новой инсталляции, а используются украшения, купленные ранее.