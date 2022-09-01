Собянин открыл новые школу и детский сад в Хорошево-Мнёвниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин открыл новые школу и детский сад, которые располагаются на Шелепихинской набережной в районе Хорошево-Мнёвники в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В ходе мероприятия мэр поздравил юных жителей Москвы с началом нового учебного года и пожелал им успехов и хорошего настроения.

"Сегодня в детские сады, школы, колледжи, вузы пришли больше 2 000 000 молодых людей – целая страна вообще. Сотни тысяч педагогов, работников образования. И, конечно, у всех волнение: у учителей – одно, у учащихся – другое", – сказал Собянин.

После открытия нового здания школы Собянин пообщался с педагогами, которые в свою очередь задали мэру вопрос об участии учеников в проектах, реализуемых в городе. Кроме того, педагоги поинтересовались, специалисты каких отраслей будут востребованы в Москве через 5 лет.

"В Москве представлен весь набор профессий. Мы в этом году ввели новые классы космонавтики, авиастроения, казалось бы, какая-то фантастика, но у нас десятки тысяч людей работают в этих отраслях в Москве", – сказал Собянин.

По словам самих ребят, система образования в столичных школах позволяет им сделать выбор в пользу будущей профессии на этапе обучения. В память о встрече с мэром ребята подарили ему значок школы.

Уточняется, что новые школа и детский сад в составе ЖК "Сердце столицы" включены в состав образовательного комплекса № 1253. Отмечается, что большая часть аудитории образовательных учреждений – жители расположенных неподалеку кварталов.

Новая школа площадью 7 600 квадратных метров имеет 4 этажа. Там предусмотрены ИТ-полигон для практических занятий по моделированию, проектированию, дизайну, робототехнике, техническому черчению, кабинет информатики, зал хореографии с витражным остеклением, мастерская с кухней и швейными машинками для девочек и другие пространства для образования и творчества, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Детский сад, площадь которого составляет 3 200 "квадратов" был, как и школа, возведен по индивидуальному проекту. В дошкольном учреждении оборудовали игровое пространство, спальню, буфетную, туалетные комнаты и другие помещения.

Отмечается, что с 2011 года было построено 501 здание, относящееся к объектам образования. 28 объектов построили за счет средств городского бюджета, расходы по еще 213 взяли на себя инвесторы. В период с 2022 по 2024 год в Москве планируют построить еще 160 образовательных учреждений – школ и детских садов.

До этого мэр Москвы заявил, что в новому учебном году в столице откроют 11 школ, одна из которых располагается на улице Цандера. Собянин отметил, что здание на указанной улице – образовательный корпус, предназначенный для обучения ребят из старших классов школы № 1518.

