Собянин открыл новый ФОК с бассейном в районе Косино-Ухтомское

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В четверг, 1 августа, Сергей Собянин открыл новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном ГБУ "Спортивная школа "Косино".

"Сегодня мы открываем еще один бассейн, который предназначен как для профессиональных занятий плаванием, так и для отдыха и оздоровления жителей Косино-Ухтомского и Новокосино – двух больших районов за МКАД", – отметил мэр.

В свою очередь, президент Федерации плавания Москвы Евгений Коротышкин выразил слова благодарности за построенный спортивный комплекс. "Хотел бы поблагодарить вас за постройку такого великолепного бассейна. Могу сказать, что сборная команда сейчас уже начала подготовку в этом бассейне, хоть прошло не так много времени", - подчеркнул он.

Также Коротышкин добавил, что сборная недавно вернулась с чемпионата мира по водным видам спорта, который проходил в Южной Корее. "У нас одно золото, четыре серебра и семь бронзовых наград. Это завоевали только московские спортсмены, которые внесли существенный вклад в развитие московского и российского плавания", - отметил Коротышкин.

Строительство ФОКа начали в ноябре 2015 года и закончили в феврале текущего года.

Новый комплекс является частью спортивной школы "Косино" и соединен со зданием спортшколы надземным переходом, под которым может проезжать транспорт и пожарные машины.

В трехэтажном здании ФОКа оборудованы бассейн 50х25 метров на 10 дорожек, зал сухого плавания со специальными тренажерами для подготовки пловцов, раздевалки на 160 человек, медкабинет, буфет, а также методический кабинет на 15 учебных мест для проведения инструктажа тренерского состава и организационной работы. Комфортный доступ в здание обеспечен для маломобильных граждан.

После строительства ФОКа площадь комплекса зданий спортивной школы возросла в три раза.

На базе нового комплекса с бассейном планируют открыть отделение водного поло, а также организовать тренировки и обучение дополнительно для 2,5 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что в Даниловском районе столицы рядом со стадионом "Торпедо" построят ФОК с футбольным манежем. Фасад здания облицуют алюминиевыми кассетами, которые будут создавать 3D-эффект. Внутри планируют оборудовать тренажерный зал, зал для бокса, где смогут заниматься как дети, так и взрослые, раздевалки с душевыми, буфет и спа-зону.

