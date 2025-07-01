Собянин: в Москве установят мемориальную доску в память об Александре Ширвиндте

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мемориальная доска в память о советском и российском актере Александре Ширвиндте появится на доме, в котором жил народный артист РСФСР. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин, передает портал мэра и правительства Москвы.

Конструкция будет установлена по адресу Котельническая набережная, дом 1/15, корпус А. Специалисты завершат работу до конца этого года.

"Ширвиндт оставил большой и яркий след в истории отечественного искусства. Он исполнил десятки ролей в спектаклях и фильмах, ставших классикой театра и кино", – отметили на портале.

Кроме того, режиссер поставил более 20 спектаклей на сцене Театра сатиры, президентом которого он был.

Ширвиндт умер 15 марта 2024 года на 90-м году жизни. Соболезнования выразили Владимир Путин и Собянин. Прощание с народным артистом РСФСР прошло 18 марта в Театре сатиры. Актера в апреле кремировали и похоронили на Новодевичьем кладбище.

