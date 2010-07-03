Более 40 тыс москвичей будут получать результаты анализов по электронной почте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Более 40 тысяч горожан подписались на получение результатов медицинских анализов в электронном виде с 1 июня, сообщил Сергей Собянин.
Чтобы воспользоваться услугой, как напомнил мэр, нужно выбрать "Запрос на получение результатов лабораторных и иных видов исследований по электронной почте" в подразделе "Здоровье" раздела "Услуги" на портале mos.ru.
"Если речь идет о ребенке младше 15 лет, то подписку должны оформить его родители. Новая услуга оказалась востребованной. Всего за несколько недель на получение анализов подписались 44 тысяч москвичей. Отправлено более 35 тысяч результатов", – написал мэр в своем блоге.
Он пояснил, что такая услуга введена в рамках внедрения современных стандартов комфорта.
Собянин также рассказал, что на сегодняшний день ведется работа еще по трем направлениям: завершается оцифровка карт детских профилактических прививок (для создания индивидуальных планов вакцинации), внедряется ЕМИАС в стационарах, а также планируется открыть пациентам доступ к электронной медкарте.
Ранее сообщалось, что количество электронных медицинских карт, которые зарегистрированы в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), достигло девяти миллионов. В них вносят данные о заболеваниях пациента, посещении врачей, назначенных препаратах и больничных листах.
В прошлом году столичные врачи выписали около 17 миллионов рецептов на получение бесплатных лекарств с помощью ЕМИАС. Это почти на два миллиона больше, чем годом ранее. Специалисты связывают такой рост с активной информатизацией столичной медицины и расширением списка льготных лекарств. Все рецепты были оформлены в электронном виде. Это гораздо быстрее, чем заполнение бланка от руки.
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