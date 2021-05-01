Собянин поздравил москвичей с Первым мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Праздником Весны и Труда. Об этом мэр столицы написал на персональной странице в социальной сети.

"Дорогие друзья, с Праздником Весны и Труда! Как и год назад, [в Москве] не будет праздничного шествия по Красной площади и народных гуляний. Но эти дни можно провести с самыми близкими, пообщаться от души. Желаю всем крепкого здоровья и успехов!", – указано в обращении.

Собянин напомнил, что 1 Мая Москва встречает в условиях пандемии во второй раз. При этом, как подчеркнул мэр, постепенно экономика города и РФ в целом восстанавливается.

Градоначальник также указал, что власти Москвы сохраняют и продолжают ключевые программы развития города, что способствует появлению новых рабочих мест. Собянин выразил уверенность, что вместе жители столицы смогут преодолеть сложный пандемийный период.

Ранее сообщалось, что в период майских праздников кинотеатры сети "Москино" проведут бесплатные показы отечественных фильмов. Сеансы будут доступны с 1 мо 12 мая, их приурочат к Празднику Весны и Труда и ко Дню Победы.