Срок открытия летних кафе перенесен на 15 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице срок открытия летних кафе и веранд перенесен с 1 апреля на 15 июня 2020 года, сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.

"На заседании президиума правительства Москвы 31 марта 2020 года приняли решение перенести начало сезона работы летних веранд (кафе) с 1 апреля на 15 июня 2020 года", – говорится в сообщении.

Мэр отметил, что в рамках режима повышенной готовности рестораны и другие предприятия общественного питания закрыты до 5 апреля. Ограничения не касаются выноса и доставки еды на дом.

Как уточнил Собянин, когда откроют заведения общепита, будут решать в зависимости от складывающейся ситуации по COVID-19.

"Но даже если ситуация позволит, и какие-то рестораны и кафе смогут возобновить работу, увеличивать количество посадочных мест в ближайшие месяцы точно не стоит", – подчеркнул Собянин.

Ранее стало известно, что в столице разрабатывают и тестируют мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом. Предполагается, что после подписания гражданином согласия на самоизоляцию, будет выдано техническое средство или закрытая ссылка на приложение.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу. Квартиру разрешается покидать только в крайних случаях. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра.

25 марта Владимир Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим с сохранением зарплаты. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране.

Всего во всем мире, по данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом превысило уже 750 тысяч человек, свыше 36 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2337 заболевших, вылечился 121 человек, скончались 17 человек.

