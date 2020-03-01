Орган для концертного зала "Зарядье" собирали в течение 40 тысяч часов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Уникальный орган для столичного концертного зала "Зарядье" собирали в течение 40 тысяч часов, сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "Вконтакте".

По его словам, это уникальный инструмент, поскольку каждый орган собирается под конкретный зал.

"Учитываются высота, акустика, дизайн и другие параметры концертной площадки. Собирают орган долго, месяцами. Наш, например, делали 40 тысяч часов. Уверен, он станет достопримечательностью Москвы", – рассказал мэр.

Орган спроектировала и произвела французская органостроительная компания Muhleisen. Конструкция инструмента включает в себя более 5,8 тысячи труб. Общий его вес – 41 тонна.

Открытие стартовало в полночь 29 февраля. На протяжении суток зрители смогут участвовать в "Посвящении" инструмента. Организаторы подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса на регистрацию рекорда – это может стать самым длительным беспрерывным звучанием концертного органа в мире.