Пианист Борис Березовский назвал шедевром новый орган в МКЗ "Зарядье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Заслуженный артист России, пианист Борис Березовский назвал шедевром орган в зале "Зарядье", сообщает Агентство "Москва".
По его словам, любой музыкальный инструмент – это штучная работа. Пианист добавил, что мастеров, способных создать шедевров, не очень много. Это касается любого инструмента, в том числе органа, уточнил артист.
"Факт появления в Москве нового органа сам по себе не может не радовать. Я вижу восторженные отзывы москвичей, побывавших сегодня на инаугурации органа зала "Зарядье", вижу мнение профессионального сообщества, и это мнение однозначное. Мы получили еще один шедевр в самом центре Москвы – зале "Зарядье", – заключил Березовский.
Пианист-виртуоз, народный артист России Денис Мацуев также оценил появление органа в зале "Зарядье". По его мнению, это важно для культуры в стране и приобщения молодежи к классической музыке. Чем больше в стране открывается концертных залов и строится таких инструментов, тем лучше для всех, подчеркнул Мацуев.
Клавишно-духовой концертный орган спроектировала и произвела французская органостроительная компания Muhleisen специально для "Зарядья". Он создавался на протяжении двух лет.
Конструкция инструмента включает в себя более 5,8 тысячи труб. Общий его вес – 41 тонна.
Открытие началось в полночь 29 февраля. На протяжении 24 часов зрители Большого зала смогут участвовать в "Посвящении" инструмента. Организаторы подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса на регистрацию рекорда. Предполагается, что это будет самым длительным беспрерывным звучанием концертного органа в мире.
В "Зарядье" проходит церемония инаугурации органа
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