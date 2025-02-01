Собянин: около 60 компаний Москвы подали заявки на резидентство в первом кластере видеоигр

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Около 60 столичных компаний подали заявки на резидентство в первом кластере видеоигр и анимации в России, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Кластер будет открыт уже в 2025 году в Сколково, напомнил мэр. В данный момент специалисты работают над черновой отделкой помещений, после чего планируют начать укладывать напольные покрытия и красить стены, а также оснащать кластер оборудованием.

Площадка будет использоваться для создания видеоигровых и анимационных продуктов любой сложности. Так, планируется, что первый этаж отведут под кинозал с экранами высокого разрешения, студию захвата движений, площадку для проведения киберспортивных турниров, а также звукозаписывающую студию и лекторий. На втором этаже будет располагаться зона коворкинга, а последние три этажа займут комфортные офисные пространства.

Предполагается, что итоговый отбор заявок желающих работать на базе кластера будет проводиться весной, отметил Собянин. Компании-резиденты получат возможность разместить там свои офисы на льготных условиях. Также резидентам предоставят льготы фонда "Сколково". Речь идет об освобождении от уплаты налога на прибыль, а также о пониженной ставке страховых взносов и ряде других привилегий.

Ранее инновационный кластер "Сколково" посетили зарубежные представители креативных индустрий. С возможностями будущего кластера познакомились эксперты из Индии, Бразилии и Индонезии. Их впечатлила идея объединить все этапы создания игр и анимации в одном пространстве.