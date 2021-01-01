Собянин поздравил народного артиста РСФСР Сергея Шакурова с днем рождения

12:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Сергея Шакурова, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Он отметил, что все знают актера как талантливого, самобытного и безгранично преданного искусству актера. Собянин подчеркнул, что в послужном списке Шакурова имеются десятки мощных ролей.
"Ваши работы в кино и на театральной сцене покоряют точным вхождением в образ, искренностью и темпераментом. Пусть вашим творческим планам всегда сопутствует успех", – написал глава города.
Сергей Шакуров родился 1 января 1942 года в Москве. Он известен по съемкам в таких картинах, как "Белая гвардия", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Экипаж", "Любимая женщина механика Гаврилова" и другим произведениям.
Ранее Собянин поздравил столичных жителей с Новым годом. Он поблагодарил медиков, соцработников и других людей, которые в 2020 году помогали горожанам пережить пандемию. Глава города подчеркнул, что в прошедшем году столичные власти сделали многое, несмотря на имевшиеся препятствия.
"Звезды советского экрана": Сергей Шакуров
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