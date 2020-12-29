19:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин пожелал скорейшего выздоровления пациентам детских стационаров. Об этом написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Мэр столицы отметил, что болеть в праздники особенно тяжело. Собянин подчеркнул, что ребенок, который лежит в больнице в новогодние каникулы, может получить хорошее настроение только благодаря чуду.
Глава города напомнил, что для этого в столичных детских стационарах проводится акция "Добрая елка".
"Ребята из Молодежного совета департамента труда и соцзащиты дарят детям подарки и устраивают представление. Все артисты соблюдают санитарные нормы: сдают тест на ковид, обрабатывают реквизит", – написал Собянин.
Ранее столичные спасатели в костюмах Дедов Морозов поздравили маленьких пациентов Морозовской детской клинической больницы. "Десант" сказочных персонажей высадился на крыше и появился в окнах палат, используя специальное снаряжение.
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