Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин пожелал скорейшего выздоровления пациентам детских стационаров. Об этом написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Мэр столицы отметил, что болеть в праздники особенно тяжело. Собянин подчеркнул, что ребенок, который лежит в больнице в новогодние каникулы, может получить хорошее настроение только благодаря чуду.

Глава города напомнил, что для этого в столичных детских стационарах проводится акция "Добрая елка".

"Ребята из Молодежного совета департамента труда и соцзащиты дарят детям подарки и устраивают представление. Все артисты соблюдают санитарные нормы: сдают тест на ковид, обрабатывают реквизит", – написал Собянин.

Ранее столичные спасатели в костюмах Дедов Морозов поздравили маленьких пациентов Морозовской детской клинической больницы. "Десант" сказочных персонажей высадился на крыше и появился в окнах палат, используя специальное снаряжение.