В Минздраве прокомментировали информацию о риске развития рака у переболевших COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Данных о том, что у переболевших COVID-19 чаще других развивается онкология, нет. Об этом заявил директор ФГБУ НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Иван Стилиди.

"У онкологов нет данных о том, что люди, перенесшие COVID-19, чаще других заболевают раком легкого или онкологическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта", – цитирует Стилиди РИА Новости.

Он подтвердил, что в пандемию специалисты стали чаще выявлять рак легких на ранней стадии. Однако, отметил Стилиди, это связано с не коронавирусом, а с тем, что россияне стали чаще проходить компьютерную томографию легких.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина рассказала, что у переболевших коронавирусом людей может развиться онкологическое заболевание. Она отметила, что сейчас нужно внимательно следить за состоянием пациентов, которые перенесли легочную форму COVID-19.

