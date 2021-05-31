Врачи в Подмосковье извлекли из носа ребенка куски ковра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В подмосковной Коломне врачи извлекли из носа двухлетнего ребенка фрагменты ковра и детали резиновой игрушки, говорится на сайте министерства здравоохранения региона.

Малыш поступил в больницу с затрудненным носовым дыханием.

"Родители обнаружили кусочки напольного покрытия в носу у ребенка, которые мешали ему дышать. Во время предварительного осмотра в оториноларингологическом отделении было выявлено наличие множества инородных тел, находящихся глубоко в носовых ходах. Особенно крупный фрагмент был расположен в области заднего конца нижней носовой раковины", – говорится в сообщении.

Было принято решение провести операцию под масочным наркозом.

"В начале с помощью эндоскопического оборудования было выполнено исследование носовых ходов, затем извлечены инородные тела – четыре крупных фрагмента размером 1 на 0,5 сантиметра и множество мелких", – рассказала врач-оториноларинголог Коломенской больницы Татьяна Ильичева.

В Минздраве добавили, что ребенка уже выписали на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что в Москве врачи детской городской клинической больницы имени Башляевой извлекли из желудка 11-летней девочки плотный ком волос весом один килограмм. Девочка пожаловалась на усилившиеся за две недели боли в животе, тошноту и снижение аппетита. При проведении гастроскопии врачи обнаружили массивное образование внутри желудка ребенка. В результате операции 25-сантиметровый трихобезоар был извлечен.

