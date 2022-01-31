ФАС согласовала цену на препарат от коронавируса "Ремдесивир"

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на лекарство от коронавируса "Ремдесивир". Об этом сообщается в телеграм-канале службы.

"Служба согласовала цену на второй воспроизведенный лекарственный препарат "Ремдесивир" российской компании "Р-Фарм" в размере 3 840 рублей за упаковку", – говорится в сообщении.

Два препарата "Ремдесивир" для лечения COVID-19 были зарегистрированы министерством здравоохранения РФ в октябре 2020 года.

Ранее исследователи из Кентского университета и Франкфуртского университета имени Гете представили перечень препаратов, подходящих для лечения "Омикрон"-штамма коронавируса. В них должны быть действующие вещества EIDD-1931 и PF-07321332.