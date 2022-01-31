Врач объяснила, какое время суток идеально для вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Иммунитет человека, который реагирует на вакцину как на вирус и вырабатывает ответ для защиты от инфекции в будущем, активнее всего в утреннее время, рассказала врач-терапевт, гастроэнтеролог "СМ-Клиники" Вера Сухова агентству "Прайм" .

По словам эксперта, саму болезнь прививка вызвать не может, но у вакцины существуют некоторые противопоказания, например хронические системные инфекции, туберкулез, новообразования, ВИЧ и другие.

При их наличии может быть выдан медицинский отвод от прививки – временный или постоянный. Кроме того, медик по просьбе пациента должен дать соответствующее заключение, пояснила Сухова.

Ранее Минздрав РФ утвердил перечень противопоказаний к прививке от коронавируса. Получить медотвод навсегда могут граждане с гиперчувствительностью к компонентам вакцины и те, у кого в истории болезни имелись случаи тяжелых аллергических реакций. Сюда же относятся люди, которые столкнулись с поствакцинальными осложнениями.