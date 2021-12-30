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Общество

06:07

Ученые назвали четыре простых способа побороть гипертонию

медицина общество

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Ученые перечислили простые способы, помогающие в борьбе с гипертонией. Об этом сообщает издание Daily Express, ссылаясь на данные из статьи Европейского журнала профилактической кардиологии.

Эксперты советуют больше ходить, бегать, ездить на велосипеде и плавать.

"Рекомендуется со средней интенсивностью выполнять аэробные упражнения не менее 30 минут", – утверждается в материале.

Помимо прочего, специалисты рекомендуют внести изменения в рацион. В частности, полезным будет уменьшить потребление соли, кофеина и алкоголя. Кроме того, ученые советуют не курить и избавиться от лишнего веса.

Ранее исследователи Американской кардиологической ассоциации посоветовали включать в рацион фисташки для борьбы с гипертонией. Специалисты установили, что фисташковая диета помогает снизить периферическое сопротивление в сосудах, а также способствует улучшению сердечного выброса и некоторых показателей сердечного ритма.

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