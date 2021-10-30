В Свиблове появится поликлиника для детей и взрослых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Поликлиника для детей и взрослых, рассчитанная на 750 посещений в смену, появится в Свиблове. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Ввод здания в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

"Поликлиника будет находиться по адресу: улица Уржумская, владение 4/1. В настоящее время идет возведение надземной части здания", – рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Здание площадью более 11,5 тысячи квадратного метра будет разделено на детский и взрослый блоки, для каждого из которых организуют отдельный вход.

На первом этаже в обоих блоках будут работать зоны приема анализов и дежурного врача, пункты выдачи справок, больничных листов и направлений, зона платных услуг, кафе готового питания.

"Поликлиника в Свиблове позволит обеспечить высококачественной медицинской помощью около 20 тысяч жителей столицы. В здании выполнят современную внутреннюю отделку помещений с использованием долговечных экологичных материалов, установят технологичное медицинское оборудование", – отметил заместитель руководителя департамента здравоохранения столицы Алексей Сапсай.

Ранее Сергей Собянин осмотрел итоги благоустройства территории детской городской клинической больницы № 9 имени Сперанского, а также ход реконструкции здания городской поликлиники № 220 в Шмитовском проезде.