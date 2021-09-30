Мишустин заявил, что 40 млн привитых людей недостаточно для коллективного иммунитета

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Свыше 40 миллионов россиян вакцинировались от коронавируса, но этого недостаточно для коллективного иммунитета, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Премьер-министр рассказал, что, согласно данным ВОЗ, тяжелые случаи заболевания коронавирусом приходятся именно на непривитых людей.

"Вакцинация на сегодняшний день – это лучший способ уберечь себя и близких от опасных последствий болезни", – подчеркнул Мишустин.

При этом он отметил, что в России для этого созданы все условия.

Мишустин заявил, что региональные власти должны обеспечить возможности для вакцинации населения.

"Очень многое зависит от своевременного реагирования региональных властей. Крайне важно в зависимости от внутренней ситуации принимать меры, опираясь на рекомендации санитарных врачей, и обеспечить возможности для вакцинации граждан", – приводит слова премьер-министра ТАСС.

Мишустин также подчеркнул, что в настоящее время ситуация с распространением коронавируса остается напряженной. По его словам, за две недели число больных COVID-19 в больницах РФ увеличилось более чем на четверть.