Новую образовательную программу для терапевтов открыли в Москве

Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

Новую программу дополнительного профессионального образования сформировали для терапевтов флагманских центров столичных больниц. В ее основу легло изучение алгоритмов действий врача при оказании экстренной медпомощи, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Работа этих специалистов во флагманских центрах предполагает очень широкий спектр знаний и навыков, поскольку именно терапевты, как правило, проводят первичную оценку состояния поступивших пациентов. Новую комплексную программу обучения разрабатывали специалисты крупнейших столичных больниц, а также федеральных научных и образовательных организаций", – отметила она.

По словам заммэра, это помогло объединить новейшие рекомендации по диагностике и лечению экстренных пациентов по кардиологии, пульмонологии, нефрологии и эндокринологии.

В программе рассматриваются вопросы по дифференциальной диагностике болей в груди, острого коронарного синдрома, острой сердечной недостаточности и по отеку легких. Врачи могут узнать о порядке действий при поражении почек, появлении неотложных состояний в тиреоидологии и диабетологии.

Обучение организовали в дистанционном режиме, оно длится 18 академических часов. После успешной сдачи аттестации медикам предоставят баллы в системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования.

Такие программы и тренинги формируют, учитывая требования нового столичного стандарта экстренной помощи. Особое внимание обращают на соблюдение принципа пациентоориентированности.

Ранее Анастасия Ракова рассказала, что обновленный рейтинг городских поликлиник появился в Москве. На первом месте оказался филиал № 1 поликлиники № 220. По ее словам, результаты рейтинга станут ориентиром для всех медучреждений и поспособствуют повышению качества оказываемой медицинской помощи. Всего в выборе лучшей поликлиники приняли участие порядка 100 тысяч граждан.

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