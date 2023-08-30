Модель эндопротеза для реального пациента напечатали на 3D-принтере в рамках МУФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Модель импланта по персональным параметрам дефекта черепа пациента напечатали на 3D-принтере в рамках Московского урбанистического форума в Гостином Дворе. Эту технологию внедряют за счет совместной работы городской клинической больницы (ГКБ) № 1 имени Н. И. Пирогова и компании-резидента Московского центра инновационных технологий в здравоохранении, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"На Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе мы показываем технологии медицины будущего, которые уже активно применяются в городских клиниках. Одним из таких прорывных направлений является 3D-печать", – отметила она.

По словам Раковой, на основе такой технологии удалось создать эндопротез, который установили пациенту.

"Эта технология по-настоящему инновационный и важный продукт, благодаря которому пациенты быстрее восстанавливаются", – подчеркнула она.

До этого подобные операции проводили с применением титановых пластин, однако с 2022 года ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова начала использовать композитные импланты из полимерного биосовместимого материала рекост.

Эндопротезы создают на основе КТ-снимка и модели дефекта травмы на 3D-принтере, после этого в силиконовой форме отливают протез. Его устанавливают после заживления раны и спадения отека.

Печать модели эндопротеза москвичи могут увидеть на стенде "3D-печать в реальном времени". Также там расскажут о технологиях 3D-биопринтинга и новых методиках комплексной реабилитации после инсульта. Представленные на МУФ технологии разрабатывали российские компании.

Ранее в рамках МУФ в "Лужниках" представили высокотехнологичное оборудование, с помощью которого специалисты столичного Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) выполняют свои ежедневные задачи. В частности, посетители могут увидеть электромобиль "Москвич 3е" с мобильным комплексом нейросети, позволяющей контролировать содержание объектов дорожного хозяйства.

Заключительный день работы форума инноваций БРИКС прошел на площадке МУФ в Зарядье