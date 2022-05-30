Минздрав РФ одобрил исследования препарата от COVID-19 китайской фармкомпании

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Минздрав РФ одобрил проведение в 13 российских медицинских организациях третьей фазы клинических исследований препарата от COVID-19. Речь о лекарстве китайской фармацевтической компании Kintor Pharmaceutical.

"Исследование третьей фазы для оценки эффективности и безопасности проксалутамида (GT0918) у госпитализированных пациентов с COVID-19", – говорится в государственном реестре лекарственных средств.

Согласно данным реестра, в ходе исследования специалисты оценят клиническую эффективность препарата, определяемую по времени до стойкого восстановления на фоне исследуемой терапии по сравнению с контрольной группой.

Уточняется, что в исследовании примут участие 110 пациентов с COVID-19. Завершить тестирование лекарства планируют 1 ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что лекарственный препарат от COVID-19, разработанный компанией "Герофарм" на основе молнупиравира, получил регистрацию Минздрава РФ. Препарат в виде капсул с дозировкой 200 миллиграммов был зарегистрирован 20 мая. Показанием к его применению является лечение COVID-19 в легкой или среднетяжелой форме у взрослых. Также лекарство может быть использовано при повышенном риске прогрессирования болезни до тяжелой формы.

