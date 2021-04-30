Свыше 800 единиц оборудования закупили в больницы и поликлиники столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В специализированные отделения столичных больниц и поликлиник закупили 834 единицы эндоскопического и лапароскопического оборудования различного типа, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что применение современной эндоскопической техники в медицине дает новые возможности как для диагностики, так и для лечения различных заболеваний, в том числе онкологических.

"Такие технологии позволяют проводить самые сложные операции с минимальным риском для пациента. Это не только заметно улучшает результаты хирургического вмешательства, но и сокращает время на выздоровление после операции. Мы делаем все возможное для того, чтобы москвичам были доступны новейшие достижения медицины", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.

Вице-мэр отметила, что теперь эндоскопическое оборудование будет в каждой городской больнице.

Новое лапароскопическое оборудование сильно отличается от техники предыдущего поколения. Теперь во время сложнейших операций можно использовать 3D-визуализацию с разрешением 4K.

529 единиц оборудования относится к гибкой эндоскопии для диагностических исследований при бронхо-, гастро- и колоноскопии. Более 100 единиц направлены в городские поликлиники, еще 305 предназначены для городских стационаров.

Ранее сообщалось, что для московских больниц закупили 14 новейших компьютерных томографов (КТ). Как пояснила Ракова, контракты на закупку этого оборудования заключены с ведущими мировыми производителями.

По ее словам, в 2022 году два новых КТ на 256 срезов будут поставлены в больницу имени Плетнева и в больницу № 15 имени Филатова. В 2023 году еще 11 новых аппаратов поступят в онкологическую больницу № 62, МКНЦ имени Логинова, ГКБ № 1 имени Пирогова, ГКБ № 67 имени Ворохобова, ГКБ имени Ерамишанцева, ГКБ имени Вересаева, ГКБ имени Буянова, ГКБ имени Юдина, ГКБ имени Иноземцева и ГКБ имени Демихова.