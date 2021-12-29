Врач рассказала, как избежать резкого ухудшения зрения

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Россиянам объяснили, как не допустить резкого ухудшения зрения. Об этом рассказала эндокринолог Татьяна Бочарова в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, человеку необходимо добавлять в рацион продукты, содержащие витамин А. Это поможет работе зрительного нерва, а также укрепит глазные мышцы.

Витамин А содержится в свежевыжатых овощных соках, отметила специалист. Кроме того, им богаты рыбий жир, куриная, баранья и говяжья печень. Помимо перечисленного, витамин А имеется в печени трески.

Как объяснила Бочарова, нехватка указанного витамина провоцирует сухость роговицы и закупоривание слезных каналов.

"Это ощущение знакомо всем, кто проводит много времени за компьютером. Еще одно неприятное последствие дефицита витамина А – "куриная слепота": явление, когда в темноте зрение снижается и человек не улавливает минимальный свет", – заключила врач.

Ранее россиянам объяснили, какие продукты необходимо употреблять в пищу для сохранения зрения. Нутрициолог Анна Павлычева посоветовала включать в рацион яйца, говяжью печень и красную икру.

