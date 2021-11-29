Гинцбург объяснил, каким препаратом лучше ревакцинироваться после "Спутника V"

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Россиянам рассказали, каким препаратом лучше ревакцинироваться после применения вакцины "Спутник V". Об этом рассказал директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью ТАСС.

По его словам, эффективность "Спутника V" против "Дельта"-штамма варьируется от 83 до 90%. По этой причине после вакцинации препаратами Moderna или Pfizer лучше сделать бустерную прививку "Спутником V".

"Лучше эффект будет, если "Спутник V" бустировать "Спутником лайт", – подчеркнул специалист.

Гинцбург пояснил, что мРНК-вакцины, к которым относятся Moderna и Pfizer, менее эффективны против "Дельта"-штамма из-за белков-антигенов, которые поступают в клетки организма в одной пространственной форме.

"В "Спутнике V" жесткого зажима такого нет, антиген находится в различных состояниях, поэтому спектр образующихся антител, которые нейтрализуют вирус, гораздо шире", – рассказал ученый.

Ранее Гинцбург заявил об отсутствии необходимости в модернизации вакцины "Спутник V". По его словам, это понадобится в случае снижения эффективности препарата в 10 раз.