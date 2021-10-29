В Хакасию для помощи в борьбе с коронавирусом прибыли военные медики

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
Военные врачи прибыли в столицу Хакасии Абакан, где уже приняли участие в совместном Координационном совещании с представителями республиканского департамента здравоохранения. Об этом со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа сообщает РИА Новости.
"Военнослужащие медицинских организаций Центрального военного округа из Новосибирской, Свердловской и Самарской областей прибыли в Абакан", – говорится в сообщении.
Отмечается, что все специалисты имеют значительный опыт диагностики и лечения пациентов с COVID-19, в том числе терапевты, инфекционисты, реаниматологи, пульмонологи и анестезиологи.
В ходе совещания были определены четыре больницы республики, где понадобится помощь военных медиков. В список вошли клиническая офтальмологическая больница имени Н. М. Одежкина, республиканская клиническая больница имени Г. Я. Ремишевской, республиканская клиническая инфекционная больница и Черногорская межрайонная больница.
"В настоящее время военные специалисты проводят оценку сил и средств необходимых для эффективной работы, убывают в лечебные учреждения и приступают к работе по оказанию помощи региону в борьбе с коронавирусной инфекцией", – добавили в пресс-службе Центрального военного округа.
Указания оказать помощь региональным медицинским учреждениям по поручению президента РФ дал министр обороны России Сергей Шойгу.
Ранее сообщалось, что на период нерабочих дней – с 30 октября по 7 ноября – власти Абакана, Саяногорска и Черногорска приостановят работу городского общественного транспорта, а водители служб такси смогут работать при наличии сертификата о вакцинации и перенесенном заболевании.
В Хакасии также будет ограничена работа торговли, общепита и сферы услуг. Исключение распространяется на аптеки, магазины с товарами первой необходимости, а также организации доставки.
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