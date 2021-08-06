Военные РФ полностью завершили вакцинацию, ревакцинировались 34 тысячи человек – Шойгу

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские вооруженные силы полностью завершили вакцинацию. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, вакцинация в российской армии завершилась около трех месяцев назад, на данный момент идет ревакцинация. Повторные прививки сделали уже 34 тысячи человек, всего вакцинировано более миллиона человек.

"Мы, естественно, не можем в приказном порядке вакцинировать всех, но считаем это крайне желательным", – отметил Шойгу.

Он добавил, что ковид-диссидентов среди ВС не оказалось.

"Надеюсь, что так будет и дальше, поскольку все понимают, что задачи, которые стоят перед Вооруженными силами, не предполагают каких-то дополнительных рисков, их и так хватает, самых разных и много", – подчеркнул министр.

Ранее стало известно, что уровень вакцинации работников комплекса городского хозяйства приблизился к 90%. По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, в оставшиеся менее 13% входят сотрудники, у которых есть медицинские отводы, и переболевшие коронавирусом.