Военные РФ полностью завершили вакцинацию, ревакцинировались 34 тысячи человек – Шойгу

09:40
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские вооруженные силы полностью завершили вакцинацию. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, вакцинация в российской армии завершилась около трех месяцев назад, на данный момент идет ревакцинация. Повторные прививки сделали уже 34 тысячи человек, всего вакцинировано более миллиона человек.
"Мы, естественно, не можем в приказном порядке вакцинировать всех, но считаем это крайне желательным", – отметил Шойгу.
Он добавил, что ковид-диссидентов среди ВС не оказалось.
"Надеюсь, что так будет и дальше, поскольку все понимают, что задачи, которые стоят перед Вооруженными силами, не предполагают каких-то дополнительных рисков, их и так хватает, самых разных и много", – подчеркнул министр.
Ранее стало известно, что уровень вакцинации работников комплекса городского хозяйства приблизился к 90%. По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, в оставшиеся менее 13% входят сотрудники, у которых есть медицинские отводы, и переболевшие коронавирусом.
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