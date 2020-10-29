Мобильные пункты вакцинации от гриппа проработают до 31 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мобильные пункты вакцинации против гриппа в Москве завершат работу 31 октября. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Осталось всего несколько дней до завершения работы мобильных пунктов вакцинации против гриппа. Точки будут принимать горожан до конца октября, а прививочные кабинеты в поликлиниках продолжат работать и после этого", – заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, мобильные пункты вакцинации доказали свою эффективность за счет удобства для горожан. В 2020 году услугой воспользовались уже более 380 тысяч жителей столицы.

На данный момент в Москве работают порядка 50 мобильных пунктов вакцинации от гриппа. Они расположены у станций метро, МЦК и ж/д-станций, а также возле торговых центров и в центрах госуслуг "Мои документы".

Прививку могут сделать только лицам старше 18 лет. По завершении процедуры пациентам выдают сертификаты. Вакцинация проводится бесплатно.

Как рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании Владимира Путина с членами правительства, от гриппа по стране привились уже 43,8 миллиона россиян. Это число составляет 30% от всего населения государства.

