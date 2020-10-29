Мобильные пункты вакцинации от гриппа проработают до 31 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Мобильные пункты вакцинации против гриппа в Москве завершат работу 31 октября. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Осталось всего несколько дней до завершения работы мобильных пунктов вакцинации против гриппа. Точки будут принимать горожан до конца октября, а прививочные кабинеты в поликлиниках продолжат работать и после этого", – заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, мобильные пункты вакцинации доказали свою эффективность за счет удобства для горожан. В 2020 году услугой воспользовались уже более 380 тысяч жителей столицы.
На данный момент в Москве работают порядка 50 мобильных пунктов вакцинации от гриппа. Они расположены у станций метро, МЦК и ж/д-станций, а также возле торговых центров и в центрах госуслуг "Мои документы".
Прививку могут сделать только лицам старше 18 лет. По завершении процедуры пациентам выдают сертификаты. Вакцинация проводится бесплатно.
Как рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании Владимира Путина с членами правительства, от гриппа по стране привились уже 43,8 миллиона россиян. Это число составляет 30% от всего населения государства.
"Это наш город": в Москве мобильные точки вакцинации от гриппа стали доступнее
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: