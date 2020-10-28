Голикова рассказала, сколько россиян получили прививки от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти 44 миллиона россиян уже привились от гриппа. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании Владимира Путина с членами правительства.

"На сегодняшний день провакцинированы 43,8 миллиона наших граждан, это 30% нашего населения. Но в ряде регионов ситуация с вакцинацией иная, она идет на недостаточном уровне, и мы также обратили внимание регионов на эту ситуацию, чтобы достигнуть тех показателей, которые были обозначены", – приводит ТАСС заявление Голиковой.

В начале октября стало известно, что более 20% россиян сделали прививку от гриппа – это почти 31 миллион человек. Медики подчеркивают, что оптимальное время для вакцинации – осень.

До этого в Депздраве рассказали, что любой желающий старше 18 лет может принять участие в прививочной кампании при предъявлении паспорта в мобильных пунктах или в поликлиниках.