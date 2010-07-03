Три тысячи благодарностей оставили москвичи работникам скорой помощи

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Три тысячи благодарственных писем, адресованных сотрудникам московской скорой помощи, за две недели собрал арт-объект "Про100спасибо". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Николай Плавунов отметил, что ежедневно около 200 человек приходят к арт-объекту, чтобы оставить благодарность сотрудникам скорой помощи.

"Чаще всего их благодарили за высокую скорость, профессионализм и спасение своей жизни и жизни своих близких. Все благодарственные записки мы будем хранить в нашем музее и знакомить с ними посетителей и, конечно, сотрудников скорой", – приводятся в сообщении слова Плавунова.

Необычную инсталляцию установили в середине октября возле Научно-исследовательского института имени Склифосовского в честь столетнего юбилея столичной скорой помощи. Объемные буквы и цифры составляют 13-метровую фразу "ПРО100СПАСИБО".

В конструкции есть специальные отверстия, в которые каждый желающий может опустить завернутое в пробирку письмо с благодарностью врачам скорой помощи.

Также к 100-летию московской скорой помощи подготовлена тематическая фотовыставка. Работы разместили на трех бульварах – Чистопрудном, Тверском и Гоголевском. Проект познакомит с историей столичной скорой помощи – от создания до наших дней. Выставка открыта до 30 октября.