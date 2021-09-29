Онищенко назвал темпы вакцинации от гриппа недостаточными

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что вакцинация от гриппа ведется недостаточными темпами. Об этом сообщает РИА Новости.
"Нам нужно больше (прививок. – Прим. ред.). Прежде всего, их нужно делать школьникам. Дети в семью приносят", – заявил специалист.
По словам Онищенко, для достаточной защиты населения необходимо привить 70 миллионов граждан РФ. На сегодняшний день вакцину от гриппа получили 13 миллионов человек.
Депутат добавил, что масштабная вакцинация от гриппа поможет создать популяционный иммунитет и тем самым снизит нагрузку на врачей, которые сейчас заняты борьбой с распространением коронавируса.
По состоянию на конец сентября порог заболеваемости по гриппу и ОРВИ превышен в 61 регионе РФ. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
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